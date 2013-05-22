Нові правила в дії: призупинено обіг цінних паперів 74 емітентів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на сьогодні призупинила внесення змін до системи реєстру власників і депозитарного обліку цінних паперів 74 емітентів через невідповідність їх нормам корпоративного законодавства, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Зокрема, як зазначили в комісії, ці дії НКЦПФР зробила під час своєї роботи з приведення діяльності емітентів у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства".

За словами члена НКЦПФР Євгена Воропаєва, ці рішення не є "фінальним етапом цього напрямку діяльності, регулятор продовжуватиме роботу з приведення діяльності емітентів у відповідність із законодавством, і незабаром можна буде очікувати прийняття ще низки подібних рішень".

Загалом, за очікуваннями фахівців регулятора, в поточному році може бути прийнято близько 5 тис. подібних рішень.

Нагадаємо, раніше голова НКЦПФР Дмитро Тевелєв заявив, що комісія не тільки може припиняти обіг акцій компаній, які у своїй діяльності порушують норми корпоративного законодавства, а й звертатися з позовом, зокрема і про припинення діяльності цього акціонерного товариства. "Все це робиться для того, щоб інвестори мали можливість реально оцінити ті можливості для інвестицій, які сьогодні є в Україні", - зазначив він.

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