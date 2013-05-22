Український фондовий ринок у середу показав значне зростання

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 22 травня, підвищився на 2,38% - до 871,72 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 26,7 млн ​​грн, з них на фондовому ринку - 12,9 млн грн, на строковому ринку - 13,8 млн грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції «Центренерго», які підвищилися на 3,72%, Алчевського меткомбінату (+2,95%), "Азовсталі" (+2,89%), "Укрсоцбанку" (+2,81 %) і "Донбасенерго" (+2,79%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 2,66% - до 307,59 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 46,2 млн грн.