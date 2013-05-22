Експерт: зростання вітчизняного ринку акцій контрастувало з рухом зарубіжних бірж

Рух вітчизняного фондового ринку в середу, 22 травня, контрастував з розвитком подій на закордонних майданчиках.

Про це повідомив у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

За його словами, «торги на українському біржовому ринку в середу проходили з підвищувальною динамікою. Водночас у першій половині дня індекси Старого Світу торгувалися в негативному ключі в очікуванні виступу голови ФРС США Бена Бернанке. Побоюючись можливих натяків на згортання програми кількісного пом'якшення в США, інвестори вважали за краще не ризикувати і закривали позиції. Однак ці побоювання були марними».

Як зазначив Кушнарьов, у своїй промові Бернанке заявив, що дострокове припинення програми з викупу активів може спровокувати підвищення процентних ставок і сповільнення економічного зростання Сполучених Штатів, тим самим давши зрозуміти, що дія QE3 триватиме. Коментарі голови Федерального резерву повернули ініціативу в руки покупців, дозволивши європейським індексам відіграти денні втрати, а українському ринку закріпити стартовий підйом.

За словами аналітика, «макроекономічні дані, що публікувалися протягом дня, не відрізнялися позитивом». У квітні обсяг роздрібних продажів у Великобританії несподівано скоротився на 1,3%, тоді як очікувалося зростання показника на 0,1%. Статистика знову підтверджує, що споживчий попит в європейському регіоні слабкий, а отже, надії на те, що в 2-му кварталі економіка зуміє подолати спад, невеликі. Квітневий обсяг продажів будинків на вторинному ринку житла США становив 4,97 млн у перерахунку на річні темпи проти прогнозних 4,99 млн.

Кушнарьов вважає, що на хід біржових торгів у четвер значний вплив матимуть результати публікації «хвилинок ФРС», які відобразять співвідношення сил між прихильниками і противниками QE3. «Проте заяви Бернанке - сильний мотив для продовження зростання, незважаючи на те, що глобальні індекси торгуються на історичних максимумах», - вважає він.