Японський індекс Nikkei на фоні негативної статистики з Китаю упав більш ніж на 5%

Японський фондовий індекс Nikkei Stock Average 225 падає під час торгів четверга, 23 травня, більш ніж на 5% на фоні бажання інвесторів зафіксувати прибуток після виходу статистики ділової активності в промисловості КНР, яка виявилася гіршою за прогнози.

За оцінкою HSBC, у травні індекс ділової активності в промисловості Китаю знизився до 49,6 пункта. Експерти водночас прогнозували збереження індексу на квітневому рівні в 50,4 пункта, передає РІА "Новости".

Як повідомляв УНІАН,15 травня японський індекс Nikkei досяг рекордного максимуму за останні 5 з половиною років - піднявся вище психологічної позначки в 15 000 пунктів.

Востаннє до такого значення Nikkei 225 N225 +2,11% піднімався у січні 2008 року, після чого на хвилі глобальної кризи знижувався, поки не досяг дна на позначці в 7000 пунктів. Перехід до висхідного тренду стався в листопаді-грудні минулого року на фоні заяв нового уряду і центрального банку країни про проведення монетарного пом'якшення в економіці.

22 травня Банк Японії підтвердив намір зберегти курс на збільшення грошової бази в межах 60-70 трильйонів єн (585-683 мільярдів доларів) щорічно.

***Nikkei 225 - основний індекс фондової біржі Токіо - обчислюється як проста середня арифметична ціна акцій 225 найбільш активно торгованих компаній першої секції біржі.