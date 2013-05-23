Апеляційний суд підтвердив незаконність постанови НКЦПФР щодо "Трійка Діалог Україна"

Київський апеляційний адміністративний суд залишив чинним рішення суду першої інстанції, що задовольнив позов інвестиційної компанії «Трійка Діалог Україна», яким було визнано незаконною постанову комісії про вчинення даною компанією правопорушення на ринку цінних паперів, повідомило УНІАН джерело на ринку.

Як уточнило джерело, апеляційний адміністративний суд відмовив Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка оскаржила рішення Окружного адміністративного суду Києва від 13 лютого ц.р., який визнав незаконною постанову НКЦПФР щодо «Трійка Діалог Україна» про правопорушення та маніпулювання на ринку цінних паперів.

Як повідомляв УНІАН, НКЦПФР оштрафувала інвестиційну компанію "Трійка Діалог" на 170 тис. грн за маніпулювання цінами на фондовому ринку.

Нагадаємо, в середині грудня 2012 року Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку порушила справу щодо компанії «Трійка Діалог» за маніпулювання цінами на фондовому ринку, оскільки, згідно з інформацією комісії, факти маніпуляції були виявлені регулятором під час перевірки експірації ф'ючерсу на індекс Української біржі.