Підсумки засідання ФРC США повернули негатив на світові ринки акцій - експерти

Підсумки вчорашнього засідання Федеральної резервної системи, під час якого висловлювалися думки про можливість поступового припинення програми кількісного пом'якшення (QE) в США, повернули негатив на світові ринки. Про це йдеться в аналітичному звіті брокерської компанії "Алор Україна", яким володіє агентство.

Як зазначається у звіті, на своєму вчорашньому засіданні представники американського регулятора відзначили незначні темпи зростання економіки США і повільне відновлення стану ринку праці. Тим не менше, деякі з керівників висловилися за скорочення обсягів програм стимулювання вже на найближчому засіданні, яке відбудеться у червні. "Таким чином, побоювання інвесторів відносно передчасного згортання стимулюючих заходів з боку ФРС як і раніше зберігаються", - зазначили в компанії.

Таким чином, як зазначили в "Алор Україна", на момент відкриття торгів зовнішній фон для українського фондового ринку складається негативний. Насамперед, тиск на вітчизняний ринок чинять сигнали з американського ринку: ф'ючерси на індекс S&P500 знизилися в район 1650 пунктів і продовжують сьогодні втрачати близько 1%. Також негативні сигнали надходять із сировинного ринку. Ф'ючерси на нафту марки Brent під впливом слабкої динаміки пари євро/долар відкотилися в район 102 дол. за барель.

Російські індекси станом на сьогоднішній ранок знижуються: індекс ММВБ втрачає 2,36%, індекс РТС знижується на 3,3%. Ф'ючерс на індекс РТС втрачає близько 3,7%. За підсумками середи, 22 травня, американські індекси закрилися на негативній території: індекс Dow Jones знизився на 0,52%, а індекс S&P500 втратив 0,83%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт: зростання вітчизняного ринку акцій контрастувало з рухом зарубіжних бірж