На українському та європейських фондових ринках спостерігається значне зниження - індекс українських акцій UX станом на 12:46 на торгах 23 травня знизився на 3,25% - до 843,37 пункта, повідомляє сайт Української біржі.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції Алчевського меткомбінату (-4,63%) і "Центренерго" (-4,15%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 1,7 млн ​​грн при загальному обсязі торгів у 12,7 млн грн.

На європейських фондових ринках у четвер також спостерігається значне зниження. Британський індекс FTSE 100 знизився на 1,99%, німецький DAX - на 2,61%, французький CAC-40 - на 2,53%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підсумки засідання ФРC США повернули негатив на світові ринки акцій - експерти