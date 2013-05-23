Українська біржа і ПФТС збираються об'єднатися

Біржова рада Української біржі планує розглянути пропозиції робочої групи щодо об'єднання з фондовою біржею ПФТС не пізніше середини червня ц.р.

Про це повідомив УНІАН голова біржової ради Української біржі Ігор Мазепа.

За його словами, акціонери Української біржі завжди були відкриті для пропозицій щодо об'єднання, однак до засідання біржової ради рано говорити, які пропозиції щодо об'єднання двох торгових майданчиків будуть затверджені.

Нагадаємо, вчора відбулися засідання робочої групи з питань розвитку ПФТС і принципам взаємодії ПФТС та Української біржі, а також засідання аналогічної робочої групи при Українській біржі.

Як повідомляв УНІАН, переговори про об'єднання Української біржі і ПФТС ведуться вже протягом декількох років після об'єднання їх акціонерів - російських ММВБ і РТС.

На сьогодні створена під час об'єднання ММВБ і РТС Московська біржа володіє 43% в Українській біржі і контрольним пакетом на фондовій біржі ПФТС.