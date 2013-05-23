Індекс Української біржі знизився на 2,50%, індекс ПФТС - на 0,31%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 23 травня, знизився на 2,50% - до 849,95 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 37 млн ​​грн, з них на фондовому ринку - 14 млн грн, на строковому ринку - 22,9 млн грн.

Лідером зниження стали цінні папери «Азовсталі», які знизилися на 3,14%, і "Укосоцбанку" (-3,05%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,31% - до 306,64 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 298 млн грн.