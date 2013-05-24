Процес об'єднання Української біржі і ПФТС не буде швидким - голова робочої групи УБ

Процес об'єднання Української біржі і Фондової біржі ПФТС однозначно не буде легким і швидким. Так прокоментував УНІАН інформацію про можливе об'єднання цих двох торгових майданчиків глава робочої групи з питань розвитку Української біржі і принципів взаємодії з фондовою біржею ПФТС, керуючий директор Dragon Capital Дмитро Тарабакін.

За його словами, на цьому етапі говорити про конкретні деталі рано. "Вчора робочі групи від ПФТС та Української біржі зустрілися і зійшлися на думці, що об'єднання - це єдиний раціональний спосіб розвитку двох суб'єктів ринку", - зазначив він. Водночас, за його словами, процес об'єднання має пройти так, щоб збереглися всі плюси ПФТС, але не зруйнувалося те, що вже має Українська біржа.

Нагадаємо, глава біржової ради Української біржі Ігор Мазепа раніше заявив УНІАН, що біржова рада Української біржі планує розглянути пропозиції робочої групи щодо об'єднання з фондовою біржею ПФТС не пізніше середини червня ц.р. Водночас, за його словами, до засідання біржової ради рано говорити, які пропозиції щодо об'єднання двох торгових майданчиків будуть затверджені.

Як повідомляв УНІАН, переговори про об'єднання Української біржі і ПФТС ведуться вже протягом декількох років після об'єднання їх акціонерів - російських ММВБ і РТС.

22 травня ц.р. відбулися засідання робочої групи з питань розвитку ПФТС і принципам взаємодії ПФТС та Української біржі, а також засідання аналогічної робочої групи при Українській біржі.

На сьогодні, створена в ході об'єднання ММВБ і РТС, Московська біржа володіє 43% в Українській біржі і контрольним пакетом на фондовій біржі ПФТС.