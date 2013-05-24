Київ не планує випускати євробонди цього року

Столична влада до кінця 2013 року не планує здійснювати розміщення євробондів, повідомив в інтерв'ю УНІАН голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Найближчим часом – ні, не плануємо. Як мінімум, цього року – ні», - сказав Попов.

Наприкінці березня представники Київської міськадміністрації говорили про можливість випуску єврооблігацій для фінансування першочергових муніципальних робіт.

У 2011 році Київ розмістив п'ятирічні євробонди на 300 млн доларів США з дохідністю 9,375%. На ринку також перебувають в обігу десятирічні євробонди Києва на суму 250 млн дол. з купоном 8,0% і погашенням у листопаді 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця Україна здійснила розміщення 10-річних суверенних євробондів на 1,25 млрд дол. США з дохідністю 7,5%.

Після цього, скориставшись сприятливою ситуацією на фінансовому ринку, низка українських позичальників здійснила свої випуски євробондів. Зокрема, «Укрзалізниця» випустила п'ятирічні папери на 500 млн дол. з дохідністю 9,5%, агрохолдинг «Мрія» випустив боргові папери на 400 млн дол. з дохідністю 9,75% річних з погашенням у 2018 році, а найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК дорозмістив п'ятирічні євробонди на 150 млн дол. США з дохідністю на рівні 7,875%.