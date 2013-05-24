Індекс Української біржі у п'ятницю зріс, ПФТС - знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 24 травня, підвищився на 0,35% - до 852,95 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 34,7 млн грн, з них на фондовому ринку - 23,7 млн ​​грн, на строковому ринку - 10,9 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери «Азовсталі», які підвищилися на 1,70%, Єнакіївського метзаводу (+1,68%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,08% - до 303,32 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 485,3 млн грн.