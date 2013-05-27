Для ринків акцій складається дедалі негативніший фон - експерти

Поступово з урахуванням далекої перспективи для ринків акцій складається дедалі негативніший фон, йдеться в аналітичному звіті компанії з управління активами "Кінто", який має УНІАН.

Як зазначили в компанії, попередні зростання фондових ринків, їх низька оцінка, сповільнення економіки Китаю та перспектива зменшення, а потім і згортання програм кількісного пом'якшення поступово створюють передумови для зниження ринків.

Як повідомили в "Кінто", сьогодні вранці російські індекси відкрилися незначним зростанням. Індекси в Азії торгуються з різноспрямованою динамікою, більше в червоній зоні. Найбільше знижуються японські індекси на фоні посилення єни і занадто сильного зростання в попередні місяці.

Як повідомили УНІАН в інвестиційній компанії Dragon Capital, на відкритті у п'ятницю, 24 травня, вітчизняні інвестори вдалися до помірної консолідації на локальних майданчиках. "Першими в гру вступили покупці, після чого частина з них вирішила зафіксувати невелику частку раніше сформованих позицій. Що стосується незначної просадки на закритті, то вона була спровокована невизначеною динамікою на зовнішніх ринках", - зазначили в Dragon Capital.

Нагадаємо,індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 24 травня, підвищився на 0,35% - до 852,95 пункта. Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,08% - до 303,32 пункта.