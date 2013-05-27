Обсяг біржових угод з цінними паперами за 4 місяці подвоївся

Обсяг виконаних біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі протягом січня-квітня 2013 року збільшився в два рази, або на 59,87 млрд грн - до 118,9 млрд грн з 59,05 млрд грн за аналогічний період 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, найбільший обсяг торгів по фінансових інструментах на біржах у січні-квітні зафіксований за державними облігаціями - 87,7 млрд грн, або 73,75% від загального обсягу, за облігаціями підприємств - 14,35 млрд грн, або 12,07% .

У НКЦПФР також відзначили, що обсяг виконаних біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі на вторинному ринку становив 95,81% від загального обсягу виконаних біржових контрактів.

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