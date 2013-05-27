Український фондовий ринок розпочав тиждень зі зниження

Український фондовий ринок розпочав новий торговельний тиждень зі зниження - індекс українських акцій UX за станом на 14:25 на торгах 27 травня знизився на 0,73% - до 846,70 пункта, повідомляє сайт Української біржі.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Укрнафти" (-2,31%), "Укрсоцбанку" (-1,88%), Єнакіївського метзаводу (-1,68%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 2,4 млн грн при загальному обсязі торгів у 9,9 млн грн.

Британський індекс FTSE 100 на торгах у понеділок знизився на 0,63%, німецький DAX підвищився на 0,61%, французький CAC-40 - на 0,70%.

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