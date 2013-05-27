У січні-квітні зареєстровано вдвічі більше випусків акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) протягом січня-квітня 2013 року зареєструвала 48 випусків акцій на суму 17,34 млрд грн, що на 10,52 млрд грн більше аналогічного періоду минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як відзначили в НКЦПФР, значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків, зареєстровані з метою збільшення статутного капіталу низкою банківських установ - ВАТ АКБ «Імексбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Банк Руский стандарт», ВАТ «МетаБанк», ВАТ «Державний ощадний банк України», ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» тощо.

У січні-квітні ц.р. комісією були також зареєстровані 68 випусків облігацій підприємств на суму 11,30 млрд грн, що на 4,31 млрд грн більше, ніж за цей же період минулого року.

Протягом січня-квітня 2013 року обсяг зареєстрованих комісією випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 10,43 млрд грн, що на 4,26 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій КІФ зменшився на 5,66 млрд грн порівняно з 2012 роком і становив 890,30 млн грн.

Обсяг залучених інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку в січні-квітні склав 39,96 млрд грн, що на 20,87 млрд грн більше аналогічного періоду минулого року.