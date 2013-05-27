Ціни на золото зростають завдяки виведенню коштів з фондових ринків

Ціни на золото ростуть завдяки виведенню коштів з фондових ринків, оскільки побоювання за зростання світової економіки підвищили привабливість золота як надійного активу, повідомляє Reuters.

Сьогодні вдень золото торгувалося по 1393,71 дол. за тройську унцію в порівнянні з 1385,55 дол. на закритті торгів у п'ятницю, а ф'ючерси в США подорожчали на 6,20 дол. до 1392,80 дол. за унцію. Спотові ціни зросли на 2% минулого тижня, проте з початку року золото подешевшало майже на 17%.

"Оскільки ціни знижуються, наші продажі зросли майже на 300 відсотків. Терміни поставки всі збільшуються, і ми вже не продаємо деяку продукцію, доки не отримаємо поставку", - сказав Грегор Грегерсен з дилерської фірми Silver Bullion Pte Ltd у Сінгапурі.