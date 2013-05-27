Індекс Української біржі знизився на 0,13%, індекс ПФТС - на 0,35%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 27 травня, знизився на 0,13% - до 851,88 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 27,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 14,9 млн грн, на строковому ринку - 12,8 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери «Азовсталі», які знизилися на 1,34%, "Укрнафти" (-1,02%), Єнакіївського метзаводу (-1,00%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,35% - до 302,25 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 228,9 млн грн.