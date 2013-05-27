Активність гравців українського фондового ринку в понеділок була вкрай низькою - експерт

Активність гравців українського фондового ринку в понеділок, 27 травня, була вкрай низькою.

Про це повідомила в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

Вона додала, що в перший день нового торгового тижня індекс Української біржі продемонстрував невелике зниження. При цьому європейські майданчики в понеділок зростали. Імпульсу до покупок додали заяви прем'єра Держради КНР Лі Кецяна, згідно з якими Китай продовжить надавати підтримку європейському регіону.

«Слова китайського лідера, що висловлюють надію на те, що Німеччина зможе вивести єврозону з кризи, мають важливе значення, враховуючи нещодавні розмови консерваторів ФРН про розвал союзу. Ринки Британії та США сьогодні були закриті», - пояснила Лаврик.

На її думку, поточний тиждень не багатий на макростатистичні дані. Ключові індикатори з ВВП США і особистих прибутків/витрат американців будуть опубліковані в другій половині тижня.

«Вважаємо, що негатив, обумовлений публікацією FOMC, повністю відіграний, і в найближчій перспективі індекси можуть або продовжити зростання, або консолідуватися в бічному діапазоні, що здається нам більш імовірним», - зазначила аналітик.

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