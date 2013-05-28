Український фондовий ринок вчора був позбавлений ідей щодо напрямку руху - експерти

Вчора фондові біржі США і Великобританії не працювали у зв'язку із вихідними, і український фондовий ринок певною мірою був позбавлений ідей щодо напрямку руху, повідомили УНІАН у компанії з управління активами "Кінто".

"За великим рахунком на фондових ринках не відчувається свіжих ідей. Виходячи з технічної картини на українському фондовому ринку, відчувається, що йому хочеться продовжувати зростати найближчими тижнями, хоча так само невпевнено, як і попередніми", - зазначили в компанії. На думку аналітиків, перервати цей рух нагору може корекція на ринку США, де гравці можуть вирішити наскільки зафіксувати прибуток після тривалого ралі. Загалом відзначають в "Кінто", за винятком Японії, світові ринки перебувають у спокійному стані.

Нагадаємо, вчора індекс Української біржі на закритті знизився всього на 0,13%.

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