На фондовому ринку сьогодні спостерігається впевнене зростання

На українському і світових фондових ринках сьогодні спостерігається впевнене зростання - індекс українських акцій UX за станом на 12:15 на торгів 28 травня підвищився на 1,78% - до 867,05 пункта, повідомляє сайт Української біржі.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Центренерго" (+2,22%), "Райффайзен Банку Аваль" (+1,82%), "Укрнафти" (+1,81%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 3 млн грн при загальному обсязі торгів у 7,9 млн грн.

Британський індекс FTSE 100 на торгах у понеділок підвищився на 1,66%, німецький DAX - на 1,11%, французький CAC-40 - на 1,31%.