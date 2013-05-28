Індекс Української біржі підвищився на 2,39%, індекс ПФТС - на 0,46%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 28 травня, підвищився на 2,39% - до 872,26 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 34,7 млн грн, з них на фондовому ринку - 23,9 млн грн, на строковому ринку - 10,7 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери "Центренерго", які підвищилися на 5,45%, Єнакіївського метзаводу (+2,32%), "Азовсталі" (+2,03%), Авдіївського коксохіму (+2,01%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,46% - до 303,65 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 172 млн грн.