На українському та європейських фондових ринках спостерігається зниження

Український фондовий ринок почав торгову сесію 29 травня зі значного зниження, проте до середини дня зниження сповільнилося.

Як повідомляє сайт Української біржі, індекс українських акцій UX станом на 13:01 знизився на 0,49% - до 868,00 пункта.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Мотор Січі", "Центренерго", "Райффайзен Банку Аваль".

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 2 млн грн при загальному обсязі торгів в 7,5 млн грн.

Британський індекс FTSE 100 на торгах у середу знизився на 1,17%, німецький DAX - на 0,94%, французький CAC-40 - на 1,03%.