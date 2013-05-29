Компанії з високими стандартами управління з часом їх погіршують - дослідження

Новачки ринку капіталу, на який вони входять з високими стандартами корпоративного управління (або імітацією таких стандартів), з часом, як правило, помітно погіршують свої практики взаємодії з інвесторами. Про це йдеться в щорічному дослідженні стандартів корпоративного управління, проведеному інвестиційною компанією Concorde Capital, яким володіє агентство УНІАН.

"Компаній, що погіршили свої результати (корпоративного управління - УНІАН), набагато більше, ніж тих, що продемонстрували прогрес", - наголошується в дослідженні.

Порівняно з рейтингом 2008 року, лише 6 компаній поліпшили свої позиції в 2013 р. (і то лише на одну категорію) і цілих 43 компанії погіршили свої позиції. "Весь хороший результат (дослідження - УНІАН) виходить з причини поповнення рейтингу якісними новачками та доглядом зірваних компаній", - йдеться в дослідженні.

У Concorde Capital також бачать високу ймовірність того, що в майбутньому кількість компаній, з яких можна брати приклад, буде зменшуватися, "якщо на ринок не буде надходити свіжа кров". Також, зважаючи на зменшення інтересу міжнародних інвесторів до українських емітентів, аналітики не виключають, що деякі зразкові компанії вважатимуть надто витратним підтримку високих стандартів і практик корпоративного управління.

Позитивною зміною останніх років, на думку аналітиків Concorde Capital, є жорсткіші вимоги до публічних компаній українського фондового ринку (насамперед щодо надання регулярної фінансової звітності та переходу на міжнародні стандарти звітності). "А втім, ми не очікуємо подальших радикальних змін у вимогах до емітентів локальних цінних паперів і не віримо в те, що такі емітенти здатні істотно поліпшити «за своєю ініціативою» корпоративні стандарти і ставлення до міноритарних акціонерів", - наголошується в дослідженні.

Дослідження інвестиційної компанії Concorde Capital «Стандарти корпоративного управління - 2013» охопило 111 компаній, що оперують на території України, емітентів акцій або облігацій, що торгуються на українських і міжнародних фондових біржах. Емітенти облігацій вперше були включені в дослідження стандартів корпоративного управління.