Компанія "Альтера Фінанс" придбала блокпакети чотирьох збагачувальних фабрик

Інвестиційна група "Альтера Фінанс" під час приватизаційного аукціону на фондовій біржі "ІННЕКС" придбала блокуючі пакети акцій чотирьох збагачувальних фабрик - 24,87% «Центральної збагачувальної фабрики «Вузлівська» (реалізаційна ціна - 24,5 млн грн), 23,83% «збагачувальної фабрики «Червона зірка» (реалізаційна ціна - 37,3 млн грн), 23,64% «Центральної збагачувальної фабрики «Росія» (7,9 млн грн), 21,69% «Центральної збагачувальної фабрики «Україна» (7,8 млн грн).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Крім того, під час приватизаційного аукціону компанія "Донбаський розрахунково-фінансовий центр" (ДРФЦ) придбала 25,52% акцій «Центральної збагачувальної фабрики «Комсомольська» за 34,2 млн грн.

Довідка УНІАН. Інвестиційна група «Альтера Фінанс» - приватна інвестиційна компанія, що спеціалізується на управлінні активами і наданні інвестиційно-банківських послуг.

Основним власником ТОВ "ДРФЦ" є "Сароні Холдінгс Лімітед" (Британські Віргінські острови). "ДРФЦ" входить до КК таких підприємств, як "Донбасвугпереробка", "Донбаський збагачувальний комбінат", "ЦЗФ" Вузлівська".