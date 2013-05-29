Український фондовий ринок у середу закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 29 травня, знизився на 0,91% - до 864,28 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 25,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 15 млн грн, на строковому ринку - 10 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери «Мотор Січі», які знизилися на 2,25%, "Центренерго" (-1,93%), "Донбасенерго" (-1,18%), Алчевського меткомбінату (-1,12%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,22% - до 304,33 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 678,9 млн грн.