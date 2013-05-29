Для об'єднання Української біржі і ПФТС потрібна їхня об'єктивна оцінка - глава УБ

Під час об'єднання Української біржі і Фондової біржі ПФТС одним із найважливіших питань буде проведення їхньої об'єктивної оцінки, повідомив УНІАН голова правління Української біржі Олег Ткаченко.

"Акціонери повинні домовитися про принципи оцінки - адже можна оцінювати по-різному, з абсолютно різними результатами", - зазначив глава Української біржі.

Він також зазначив, що оцінку повинні проводити компанії, які вже мають певний досвід проведення оцінки подібних об'єктів.

"Необхідно також, щоб одні й ті ж компанії оцінювали ці дві біржі, і щоб була довіра до цих оцінювачів", - додав Ткаченко.

Як повідомляв УНІАН, переговори про об'єднання Української біржі і ПФТС ведуться вже протягом декількох років після об'єднання їх акціонерів - російських ММВБ і РТС.

22 травня ц.р. відбулися засідання робочої групи з питань розвитку ПФТС і принципів взаємодії ПФТС та Української біржі, а також засідання аналогічної робочої групи при Українській біржі. Під час засідань були розглянуті питання, що стосуються можливого об'єднання цих двох бірж.

Водночас, за словами голови робочої групи з питань розвитку Української біржі і принципів взаємодії з фондовою біржею ПФТС, керуючого директора Dragon Capital Дмитра Тарабакіна, процес об'єднання Української біржі і Фондової біржі ПФТС однозначно не буде легким і швидким. За його словами, на цьому етапі говорити про конкретні деталі рано.

На сьогодні створена під час об'єднання ММВБ і РТС Московська біржа володіє 43% в Українській біржі і контрольним пакетом на фондовій біржі ПФТС.