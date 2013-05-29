Фондові ринки можуть сприйняти негативно хороші дані щодо ВВП США - експерт

Гравці фондового ринку можуть сприйняти негативно хороші статистичні дані щодо ВВП США, з погляду згортання програм економічного стимулювання.

Таку точку зору в коментарі УНІАН висловила аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

На її думку, ключовою подією четверга, 30 травня, стане публікація ВВП США. Згідно консенсус-прогнозу, показник за квартал не змінився порівняно з першою оцінкою і становив 2,5%.

Як зазначила Лаврик, індекс Української біржі провів сесію в середу, 29 травня, на негативній території, основні продажі спостерігалися на відкритті ринку. Найбільші втрати були зафіксовані в акціях «Мотор Січі» (-2,25%), а також енергетиків «Донбасенерго» (-1,18%) і "Центренерго" (-1,93%). «Напередодні папери сектора непогано підросли на очікувані вирішення проблеми дефіциту грошових коштів на оптовому ринку електроенергії. Зростання «Центренерго» також багато в чому було обумовлено заявою про частковий запуск постраждалих під час пожежі потужностей Вуглегірської ТЕС до кінця 2013 року», - додала вона.

За інформацією аналітика, європейські та російські ринки в середу падали. На початку дня як ідею для продажів інвестори використовували спекуляції на тему уповільнення зростання китайської економіки. Так, МВФ знизив прогноз зростання ВВП Китаю в поточному році до 7,75%.

За словами Лаврик, не змогли змінити настрій гравців протягом дня і заяви голів Єврокомісії, які загалом носили помірно-позитивний характер. Так, за даними одного з комісарів, темпи посилення фіскальної політики в єврозоні сповільнюватимуться, що має стимулювати підвищення ділової активності в регіоні і зрештою призвести до зростання ВВП.

«Раніше влада віддавала пріоритет боротьбі із кризою суверенних боргів, нав'язуючи всім членам спілки суворі заходи економіки. Ця політика не могла не позначитися на економічному зростанні єврозони. Так, європейська економіка з початку 2012 року перебуває в стані рецесії, демонструючи з кварталу в квартал зниження ВВП. Можливо, новий погляд політичних і фінансових еліт на ситуацію в Європі зможе змінити економічне становище регіону», - вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 29 травня, знизився на 0,91% - до 864,28 пункта. Загальний обсяг торгів становив 25,2 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,22% - до 304,33 пункта. Загальний обсяг торгів становив 678,9 млн грн.