Фонд держмайна підтвердив виконання зобов'язань «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Фонд державного майна України (ФДМУ) підтвердив виконання у 2012 році компанією ArcelorMittal приватизаційних зобов'язань за договором купівлі-продажу 95,13% акцій "Криворіжсталі", повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, чергова, 27-а за рахунком перевірка ФДМУ, що проходила на підприємстві 20-23 травня 2013 р., була підсумковою за 2012 р. і підтвердила виконання підприємством-покупцем акцій своїх інвестзобов'язань в 2012 р. В акті перевірки всі зобов'язання в інвестиційній, виробничій, природоохоронній та соціальній сферах, термін виконання яких настав, визнані виконаними.

Як зазначили на підприємстві, середньомісячна заробітна плата на «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2012 р. становила 5290 грн. Загальне підвищення тарифів і окладів працівників «АрселорМіттал Кривий Ріг» становило 12,55%. Винагороду за підсумками роботи підприємства за 2011 р. виплатили працівникам у повному обсязі у березні 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій компанії "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн. Після цього меткомбінат був перейменований у "Mittal Steel Кривий Ріг", пізніше - у "ArcelorMittal Кривий Ріг".

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

«ArcelorMittal Кривий Ріг» за підсумками січня-вересня 2012 року отримав чистий прибуток 261 млн дол., що в 12,5 рази менше торішнього показника (3,263 млрд дол.).

У 2013 р. у зв'язку зі змінами виробничих процесів та організації праці в «АрселорМіттал Кривий Ріг» планується ліквідація 1183 посад у металургійному та коксохімічному виробництвах і 316 посад у гірському департаменті, що становить 4,6% від загальної чисельності працівників на підприємстві.