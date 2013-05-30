Фонд держмайна готує до продажу контрольний пакет акцій «Донбасенерго»

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до продажу 60,77% акцій однієї з найбільших в Україні енергетичних компаній - «Донбасенерго», повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Нагадаємо, раніше голова Фонду держмайна Олександр Рябченко заявив, що ФДМУ планує вилучити сумарно в 2013 році від продажу держпакетів акцій двох енергогенеруючих компаній - «Центренерго» і «Донбасенерго» щонайменше 2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Донбасенерго» за 9 місяців 2012 р. збільшило чистий прибуток у 6 разів - до 305 млн грн.

Наприкінці грудня 2012 року компанія «Донбасенерго» залучила в «Ощадбанку» кредит на 460 млн грн. На початку лютого 2013 року компанія сказала про намір залучити в «Ощадбанку» короткостроковий кредит ще на 385 млн грн.

На цей момент 85,77% акцій компанії «Донбасенерго», що належать державі, знаходяться в управлінні НАК «Енергетична компанія України».