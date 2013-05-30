Мінфін оголосив про проведення позапланового ОВДП аукціону 30 травня

Міністерство фінансів України оголосило про проведення в четвер, 30 травня позапланового аукціону з продажу середньострокових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін запропонує до продажу 2-річні держпапери, номіновані в іноземній валюті (дол. США).

Згідно з оприлюдненим раніше графіком, у травні 2013 року, як і в квітні, Мінфін планував проведення чотирьох аукціонів з продажу ОВДП - 7, 14, 21 і 28 травня.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 7 травня Мінфіну не вдалося залучити кошти до держбюджету, 14 травня Мінфін залучив 553 млн грн, 21 травня - 1,341 млрд грн і 165,859 млн дол., 28 травня - 1,354 млрд грн і 441,314 млн дол.

Станом на 30 травня 2013 року обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 218,579 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 126,869 млрд грн, у власності банків - 78,507 млрд грн, нерезидентів - 5,046 млрд грн.

У 2012 році Міністерство фінансів України в результаті проведення аукціонів з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

За даними Держказначейства, з початку року до 20 травня до держбюджету від запозичень надійшло 62,082 млрд грн (44,096 млрд грн - від внутрішніх і 17,984 млрд грн - від зовнішніх) при передбаченому рівні надходжень загального фонду держбюджету на січень-травень цього року в 77,707 млрд грн. Витрати на обслуговування держборгу за цей період становили 10,293 млрд грн (7,524 млрд грн - внутрішнього та 2,769 млрд грн - зовнішнього) при передбаченому рівні асигнувань із загального фонду держбюджету на січень-травень в 13,221 млрд грн. Витрати на погашення держборгу - 24,433 млрд грн (12,861 млрд грн - внутрішнього та 11,572 млрд грн - зовнішнього) при передбаченому рівні асигнувань у 31,665 млрд грн.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року становить 483 млрд грн (30-31% ВВП).