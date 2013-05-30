Мінфін не зміг продати валютні ОВДП на позаплановому аукціоні

На позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, у четвер, 30 травня, Міністерству фінансів України не вдалося залучити кошти до державного бюджету. Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін запропонував інвесторам валютні ОВДП, номіновані в доларах США, терміном обігу 2 роки і номінальним рівнем дохідності 7,75%. Загальний обсяг випуску за номінальною вартістю становив 94,6 млн дол. США, водночас Мінфін не задовольнив єдину подану заявку обсягом 2 млн дол. (за номінальною вартістю).

Як повідомляв УНІАН, Мінфін оголосив про проведення позапланового аукціону з продажу середньострокових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, 30 травня.

На 30 травня 2013 року, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 218,579 млрд грн, водночас у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 126,869 млрд грн, у власності банків - 78,507 млрд грн, нерезидентів - 5,046 млрд грн.

У 2012 році Міністерство фінансів України в результаті проведення аукціонів з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

За даними Держказначейства, з початку року до 20 травня до держбюджету від запозичень надійшло 62,082 млрд грн (44,096 млрд грн - від внутрішніх і 17,984 млрд грн - від зовнішніх) при передбаченому рівні надходжень загального фонду держбюджету на січень-травень цього року в 77,707 млрд грн. Видатки на обслуговування держборгу за цей період становили 10,293 млрд грн (7,524 млрд грн - внутрішнього і 2,769 млрд грн - зовнішнього) при передбаченому рівні асигнувань із загального фонду держбюджету на січень-травень в 13,221 млрд грн. Видатки на погашення держборгу - 24,433 млрд грн (12,861 млрд грн - внутрішнього і 11,572 млрд грн - зовнішнього) при передбаченому рівні асигнувань у 31,665 млрд грн.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року становить 483 млрд грн (30-31% ВВП).