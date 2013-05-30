Український фондовий ринок у четвер виріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 30 травня, підвищився на 0,30% - до 866,84 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 21,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 12,4 млн грн, на строковому ринку - 9,2 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери "Центренерго", які підвищилися на 1,70%, Авдіївського коксохіму (+0,81%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,25% - до 305,11 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 546,6 млн грн.