Мінфін на позаплановому ОВДП-аукціоні залучив до бюджету 172,9 млн дол.

Міністерство фінансів України у п'ятницю, 31 травня, залучило до державного бюджету 172,937 млн дол. на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 172,937 млн дол. за всіма трьома поданими заявками на придбання 2-річних держоблігацій, номінованих в іноземній валюті (доларах США) з дохідністю 7,75%.

Як повідомляється, за підсумками проведеного аукціону обсяг залучених коштів до державного бюджету України за курсом Національного банку становив 1,382 млрд грн, водночас розмір держборгу перебуває в межах, визначених Бюджетним кодексом України і затверджених Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 року, як і в квітні, Мінфін провів чотири аукціони з продажу ОВДП - 7, 14, 21 і 28 травня, а також позапланові аукціони 30 і 31 травня. В результаті цих аукціонів Мінфін залучив до держбюджету 3,248 млрд грн і 780,110 млн дол.

Станом на 31 травня 2013 року обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 222,097 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 126,869 млрд грн, у власності банків - 81,970 млрд грн, нерезидентів - 5,046 млрд грн.

У 2012 році Міністерство фінансів України в результаті проведення аукціонів з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.