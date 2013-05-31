Український фондовий ринок у п'ятницю зріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 31 травня, підвищився на 0,01% - до 864,28 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 22,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 18 млн грн, на строковому ринку - 4,6 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери «Укрнафти», які підвищилися на 1,46%, лідерами зниження акції Алчевського меткомбінату (-0,46%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,31% - до 306,04 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 257,4 млн грн.