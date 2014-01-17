Статистика з Європи і США не розчарувала інвесторів - експерт

Європейські фондові майданчики помірно зростали на торгах у п'ятницю, сприяючи купівлям на вітчизняному ринку.

Про це повідомила в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

Вона підкреслила, що "опублікована статистика з європейського регіону виявилася кращою від очікувань". Зростання роздрібних продажів у Великобританії у грудні виявилося максимальним майже за 4 роки, темпи падіння виробництва в будівельному секторі єврозони в листопаді скоротилися в 2 рази.

За словами Лаврик, "статдані зі США також у цілому не розчарували інвесторів". Темпи зростання промвиробництва в Штатах, як і очікувалося, сповільнилися до 0,3% в грудні, показники ринку нерухомості продовжують залишатися досить позитивними.

Аналітик додала, що "у центрі уваги також звітність американських компаній". Всупереч сильним показниками своїх колег, Morgan Stanley оприлюднив слабкі дані, прибуток на акцію банку в 4-му кварталі склав всього 0,07 дол. проти прогнозу 0,45 дол. Гірше від очікувань виявилися й показники BNY Mellon. Результати General Electric у цілому співпали з очікуваннями. Американські ринки відреагували на корпоративні звіти різноспрямованим рухом індексів.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 17 січня, підвищився на 0,67% - до 920,57 пункту. Загальний обсяг торгів склав 18,67 млн грн.

Індекс ПФТС зріс на 0,09% - до 300,97 пункту. Загальний обсяг торгів склав 327 млн грн.