Український фондовий ринок у п'ятницю виріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 17 січня, підвищився на 0,67% - до 920,57 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 18,67 млн грн, із них на фондовому ринку - 17,45 млн грн, на терміновому ринку - 1,2 млн грн.

Лідером підвищення серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Донбасенерго», які підвищилися на 1,66%, лідерами зниження - акції «Укрсоцбанку», які знизилися на 1,00%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,09% - до 300,97 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 327 млн грн.