Люксембурзька компанія продала офшору 24,5% акцій Запорізької кондитерської фабрики

Компанія Compagnie Cosmopolitaine De Finance (Люксембург) продала Solana Solutions (Британські Віргінські о-ва) 24,5% акцій Запорізької кондитерської фабрики.

Згідно з повідомленням фабрики в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, таким чином, люксембурзька компанія вийшла зі складу акціонерів підприємства, а пакет акцій Solana Solutions виріс до 853,3 тис. шт., або 24,5%.

Довідка УНІАН. Акціонерами Запорізької кондитерської фабрики також є компанії «Потенціал Інвест» (Україна, 24,5% акцій), Winter Business (Беліз, 24,5%) і «Луг Інвест» (Україна, 17,94%).

Запорізька кондитерська фабрика заснована в 1945 році, виробляє какао, шоколад та цукристі кондитерські вироби. У 2012 році фабрика отримала 5,1 млн грн чистого прибутку проти 6,9 млн грн чистого збитку в 2011 році. Виручка від реалізації продукції у 2012 році склала 47,9 млн грн проти 37,1 млн грн роком раніше.