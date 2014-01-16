Індекс Української біржі підвищився на 0,97%, індекс ПФТС - на 0,05%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 16 січня, підвищився на 0,97% - до 914,42 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 37,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 33 млн грн, на терміновому ринку - 4,47 млн грн.

Лідером підвищення серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Донбасенерго», які підвищилися на 4,41%, лідерами зниження - акції Алчевського меткомбінату, які знизилися на 2,16%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,05% - до 300,70 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 449,6 млн грн.