Кабмін поповнить статутного капіталу Держзембанку на 200 млн грн

Кабінет міністрів України в 2014 році випустить облігації внутрішньої державної позики на суму 200 млн. грн для поповнення статутного капіталу «Державного земельного банку».

Про це повідомляється у висновку бюджетного комітету Верховної Ради від 16 січня, положення якого лягли в основу держбюджету на 2014 рік, ухваленого в четвер у парламенті.

«Надати право Кабінету міністрів України на здійснення випуску облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком №2 до цього Закону, у розмірі 200 000 тис. гривень з подальшим придбанням в державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк»», - говориться у висновку.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України на засіданні 16 січня ухвалила без обговорення закон про держбюджет на 2014 рік із урахуванням пропозицій бюджетного комітету, згідно з висновком комітету від 16 січня.

Також цього року Кабмін має намір поповнити статутний капітал «Українського банку реконструкції та розвитку» на 5 млрд грн і компанії «Нафтогаз України» на 14,866 млрд грн.

Кабінет міністрів України створив «Державний земельний банк» 2 липня 2012 року зі статутним капіталом 120 млн. грн. 100% статутного капіталу банку належать державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин і свого статуту.