Кабмін заднім числом зменшив план приватизації так, щоб виконати його на 101%

Кабінет міністрів України відкоригував план надходжень від приватизації за 2013 рік, зменшивши його з 10 млрд 900 млн грн до 1 млрд 455 млн грн, повідомили УНІАН у Фонді державного майна України.

Таким чином, як зазначили у Фонді держмайна, за підсумками 2013 року з урахуванням внесених урядом змін план надходжень виконано на 101,7%, що становить 1 млрд 479 млн грн.

Як зазначили у ФДМУ, постанову, що вносить зміни в план надходжень від приватизації, було прийнято урядом у грудні минулого року.

ФДМУ також за підсумками 2013 р. отримав 1,47 млрд грн від оренди, що становить 126% від встановленого плану, 125 млн грн дивідендів - 178% від запланованого.

Як повідомляв УНІАН, усього в 2013 році раніше планувалося отримати від приватизації 10 млрд 900 млн грн.

За підсумками 2012 року надходження від приватизації становили 6 млрд 763 млн грн, або 67,6% річного плану.