Уряд схвалив законопроект про систему гарантування інвестицій фізосіб на фондовому ринку

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 15 січня схвалив проект закону «Про систему гарантування інвестицій фізичних осіб на фондовому ринку», розроблений Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), повідомили в прес-службі комісії.

Як зазначили в комісії, законопроектом передбачено, що учасники системи гарантування інвестицій (торговці цінними паперами, які здійснюють управління цінними паперами, і компанії з управління активами) самостійно вибирають форму участі в системі гарантування інвестицій - участь у спеціально створеній юридичній особі - Фонді гарантування інвестицій фізичних осіб на фондовому ринку (в разі ухвалення комісією рішення про запровадження переліку внесків до Фонду) або укладення договору про солідарне виконання зобов'язань.

Розмір компенсаційних виплат за втраченими інвестиціями законопроектом пропонується встановити на рівні 90% неповоротних інвестицій, але не більше 200 тис. грн щодо кожного факту недоступності інвестицій.

У НКЦПФР також зазначили, що основною метою функціонування системи гарантування інвестицій на фондовому ринку є забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвесторам - фізичним особам, які втратили свої інвестиції внаслідок недостатності коштів особи, що здійснює управління цінними паперами, або інституту спільного інвестування (окрім венчурного фонду).

Наразі законопроект допрацьовується для внесення до Верховної Ради.