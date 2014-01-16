Експерти: європейські ринки акцій істотно зросли

Фондові індекси Європи в середу, 15 січня, істотно виросли на тлі високої активності торгів, після того як Світовий банк поліпшив прогноз зростання світової економіки.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії "Арт Капітал", переданому УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс Stoxx 600 зріс на 0,99%. Світовий банк поліпшив оцінку підйому світової економіки в 2014 році до 3,2% у порівнянні з червневим прогнозом у 3%. Для розвинених країн на поточний рік прогноз був підвищено до 2,2% з 2%. "Частково це відображає поліпшення ситуації в єврозоні", - пояснюють аналітики.

За їх словами, в США 15 січня, крім прогнозів Світового банку, зростанню фондових індексів сприяла позитивна звітність компаній і банків. Індекс S&P 500 виріс на 0,5%. Економічна активність в США зростала в грудні помірними темпами завдяки збільшенню споживчих витрат, поліпшення на ринку праці та відновлення промвиробництва, свідчать дані ФРС. Крім того, хороша звітність Bank of America сприяла зростанню його акцій на 2,27%.

Як підкреслюють аналітики, українські фондові індекси в середу, навпаки, зафіксували зниження. Так, UX впав на 0,20%, UXagro опустився на 0,48%.

За інформацією аналітиків, у четвер позитивний настрій торгів не зміг реалізуватися на торгах в Азії. Індекс Nikkei225 знижується на 0,5%. Європейські ринки 16 січня відкрилися незначним підвищенням.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 15 січня, знизився на 0,20% - до 905,67 пункту. Обсяг торгів склав 27,9 млн грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,04% - до 300,55 пункту. Обсяг торгів склав 745,9 млн грн.