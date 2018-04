Український ринок акцій не зміг вийти на позитивну територію - експерт

Індекс Української біржі в середу, 15 січня, відіграв частину денних втрат, однак так і не зміг вийти на позитивну територію.

Про це повідомила в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

Водночас, додала вона, світові фондові індекси в середу демонстрували впевнений підйом. Німецький DAX до закінчення торгів на Українській біржі показував зростання на 2,0%, навіть всупереч публікації слабких даних по ВВП Німеччини. Так, зростання економіки країни сповільнилося в 2013 році до 0,4% з 0,7% роком раніше, що виявилося гірше прогнозів.

За словами Лаврик, сьогодні після обіду вийшли дані про ціни виробників у США. Хоча показник продемонстрував зростання вперше за чотири місяці, позитивною назвати статистику не можна. За підсумками року значення індексу було мінімальним за 5 років.

Аналітик зазначила, що у фокусі трейдерів також знаходиться звітність американських компаній, яка надає підтримку ринкам. Сьогодні опублікував свої результати Bank of America. Прибуток на акцію компанії виявилася трохи більше прогнозу. Показники двох інших банків, котрі відзвітували напередодні, також перевершили очікування. Завтра очікується звітність Goldman Sachs, Citigroup Inc і American Express Co.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 15 січня, знизився на 0,20% - до 905,67 пункту. Обсяг торгів склав 27,9 млн грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,04% - до 300,55 пункту. Обсяг торгів склав 745,9 млн грн.