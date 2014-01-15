Український фондовий ринок у середу знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 15 січня, знизився на 0,20% - до 905,67 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 27,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 25,47 млн грн, на терміновому ринку - 2,45 млн грн.

Лідером зниження серед цінних паперів, що входять у індексний кошик, стали акції «Райффайзен Банку Аваль», які знизилися на 2,39%, лідерами підвищення - акції «Донбасенерго», які підвищилися на 2,73%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,04% - до 300,55 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 745,9 млн грн.