Український фондовий ринок у середу знизився
19:19, 15 січня 2014Фондовий ринок
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Обсяг торгів на Українській біржі склав 27,9 млн грн
Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 15 січня, знизився на 0,20% - до 905,67 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 27,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 25,47 млн грн, на терміновому ринку - 2,45 млн грн.
Лідером зниження серед цінних паперів, що входять у індексний кошик, стали акції «Райффайзен Банку Аваль», які знизилися на 2,39%, лідерами підвищення - акції «Донбасенерго», які підвищилися на 2,73%.
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,04% - до 300,55 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 745,9 млн грн.
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