Мінфін залучив до бюджету 1,15 млрд грн на першому в цьому році ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України у вівторок, 14 січня, залучило до державного бюджету 1,15 млрд грн на першому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) поточного року, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, найбільшу частку коштів у сумі 1,127 млрд грн залучено в результаті розміщення 5-річних облігацій під 14,25% річних в результаті задоволення всіх 5 поданих заявок. Також Мінфін залучив 23,464 млн. грн в результаті розміщення облігацій терміном обігу 9 місяців під 8,75% річних за 1 заявкою з 14 поданих заявок. Розміщення ОВДП в іноземній валюті не проводилося.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у грудні 2013 року провів 4 планові і 4 позапланові аукціони з продажу ОВДП, в результаті яких до держбюджету залучено 7,776 млрд грн і 733,267 млн. дол. (13,637 млрд грн в еквіваленті за курсом Нацбанку).

У січні Мінфін має намір провести ще два аукціони з розміщення облігацій внутрішньої держпозики - 21 і 28 січня.

Станом на 3 січня 2013 року обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 252,378 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 147,054 млрд грн, у власності банків - 81,048 млрд грн, нерезидентів - 11,970 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства станом на 30 грудня, з початку року до держбюджету надійшло 150,513 млрд грн від держзапозичень, тоді як витрати держбюджету на погашення держборгу за цей період становили 79,804 млрд грн, на обслуговування держборгу - 31,687 млрд грн.

У 2012 році Мінфін в результаті аукціонів з продажу ОВДП залучив до держбюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн. євро.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року раніше становив 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 грудня Верховна Рада України внесла зміни до закону і підвищила граничний рівень на 19,396 млрд грн.

Законопроект про держбюджет на 2014 рік, представлений Кабміном на розгляд Верховної Ради 19 грудня, передбачає граничний рівень держборгу на 2014 рік на рівні 35% ВВП (близько 578,55 млрд грн).