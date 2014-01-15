Обсяг торгів на Українській біржі в 2013 році впав на 55%

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" у 2013 році впав на 55% порівняно з 2012 роком і склав 10,93 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальна кількість угод також зменшилася за рік на 55% і досягла 1,034 млн.

Обсяг торгів на терміновому ринку "Української біржі" у 2013 році становив 3,12 млн грн, що менше аналогічного показника минулого року на 76%.

Обсяг торгів на фондовому ринку за рік впав на 29% і становив 7,8 млрд грн.

У структурі торгів за 2013 р. на ринок акцій припадало 47% сумарного обороту на біржі, або 5,14 млрд грн, на терміновий ринок припало 29%, або 3,12 млрд грн і 24%, або на 2,66 млрд грн - на ринки інвестиційних сертифікатів, корпоративних, муніципальних та державних облігацій.

За підсумками торгів у 2013 році Індекс українських акцій, що розраховується "Українською біржею", знизився на 4,26% - до 910,04 пункту з 950,56 пункту.

У першу п'ятірку компаній-торговців на біржі увійшли компанії «Драгон Капітал», «Арт Капітал», «Таргет Трейд», «Івекс Капітал» і «Універ Капітал».

Лідерами обороту в 2013 році стали акції "Мотор Січі", торговий оборот яких склав 537,6 млн грн, на другому місці пайові іменні облігації "Укртелекому" серія «Q» - 436 млн грн, далі йдуть пайові іменні облігації "Укртелеком" серія «Р» - 401 млн грн. Частка зазначених цінних паперів у обороті склала 16,6%, 13,5% та 12,4% відповідно.

Довідка УНІАН. У 2012 році загальний обсяг торгів на "Українській біржі" впав на 62% порівняно з 2011 роком і становив 24,1 млрд грн., а загальна кількість угод зменшилася за рік на 5% і досягла 2,27 млн.