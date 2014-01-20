Сьогодні Fiat стане повноправним власником Chrysler

Сьогодні має завершитися найбільша угода на автомобільному ринку. Італійський автогігант Fiat нарешті стане повноправним власником Chrysler, передають Вести Экономика.

Тепер Fiat займе сьоме місце в рейтингу найбільших автоконцернів у світі. Основну частину активів Chrysler італійці купили ще 2009 року в самий розпал кризи. Однак 42% легендарної американської компанії все ще залишалися у пенсійного фонду працівників американського автопрому VEBA.

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Основна проблема, через яку завершення угоди затягувалося, - ціна. Fiat і VEBA довго не могли визначити реальну вартість активів Chrysler, і для вирішення цього питання навіть домовилися про проведення IPO Chrysler в 2013 році. Правда, потім його перенесли на 2014 рік.

Зрештою, сторони прийшли до компромісу, і для завершення угоди Chrysler і Fiat куплять у фонду VEBA акції американського концерну за $3,65 млрд. 28 січня рада директорів об'єднаної Chrysler-Fiat планує придумати назву для нової компанії, вирішити, як вона буде називатися і на якому майданчику будуть торгуватися акції.