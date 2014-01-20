InBev викуповує акції найбільшого південнокорейського виробника пива за 5,8 млрд дол.

Бельгійська пивоварна компанія Anheuser-Busch InBev викуповує в інвестфондів KKR і Affinity Equity Partners південнокорейського виробника пива Oriental Brewery (OB) за 5,8 мільярда доларів, повідомляє Прайм з посиланням на прес-реліз InBev.

Закриття операції очікується в першому півріччі 2014 року після схвалення з боку південнокорейських регуляторів.

До 2009 року Oriental Brewery вже перебувала у власності InBev, поки бельгійська компанія не продала її фондам KKR і Affinity Equity за 1,8 мільярда доларів.

"OB зміцнить наші позиції у стрімкому азіатсько-тихоокеанському регіоні", - заявив гендиректор бельгійської компанії Карлос Бріто. Як зазначає InBev, ринок пива в Південній Кореї зросте більш ніж на 13% у період з 2012 по 2022 роки. OB є найбільшою пивоварною компанією в країні.

Anheuser-Busch InBev nv - найбільша пивоварна компанія в світі, що займає 25% глобального ринку. Компанія була утворена 18 листопада 2008 шляхом злиття компаній Anheuser-Busch (США) та бельгійсько-бразильської InBev, які на момент об'єднання займали відповідно третє та перше місце в світі за обсягами виробництва. Штаб-квартира знаходиться в місті Левен, Бельгія.

Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) - один з найбільших інвестфондів світу, створений в 1976 році. Під його управлінням знаходяться активи на загальну суму 78,3 мільярда доларів (за станом на 31 березня 2013 року).