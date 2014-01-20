WIG Ukraine за тиждень втратив понад 2%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG Ukraine, незважаючи на позитивну динаміку основних індикаторів, закінчив торги минулого тижня зниженням на 2,2%, закрившись на рівні 496,70 пункту.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, на останньому закритті торгів польського фондового ринку дорожче, ніж тижнем раніше, коштували папери тільки сільськогосподарської IMC (+2,3%) і спекулятивні акції Westa, Sadovaya Group і Coal Energy (+8% до майже 20%, відповідно).

Минулого тижня найбільше подешевшали папери виробника сирів Milkiland, які втратили більше 9%, а також найбільшого українського емітента польському ринку, Kernel (-3,6%) і виробника яєць Ovostar (-3,2%).

Інші компанії зменшили свою капіталізацію в межах 1-3%.

Польські "блакитні фішки" додали за минулий тиждень 1,8% на тлі зростання на 2,3% індикатора широкого ринку WIG.

Як повідомляв УНІАН, WIG Ukraine з початку поточного року до 10 січня додав майже 3% після того, як 2013 рік закінчив на 25% нижче, ніж за попередній рік.

Довідка УНІАН. На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect. Перша компанія з України вийшла на польський ринок у 2006 році, а останнім дебютантом стала Сereal Planet, яка вийшла на альтернативний ринок ВФБ в грудні минулого року.

Запущений у травні 2011 року WIG Ukraine з базових тисячі пунктів досяг свого історичного мінімуму на рівні 456,77 пункту в грудні минулого року.

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